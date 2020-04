Prosegue con successo l'iniziativa 'Raccontiamo la Resistenza in Friuli da casa a casa', un ciclo di incontri pensato per accogliere il 75° anniversario della Liberazione. Sulla pagina Facebook e sul canale YouTube dell'Istituto Friulano per la Storia del Movimento di Liberazione si possono seguire i contributi del progetto #RaccontiamolaResistenza curato dall’Istituto Nazionale Ferruccio Parri di Milano per la Rete degli Istituti di Storia della Resistenza.

“Esprimiamo un doveroso ringraziamento agli storici e alle storiche, collaboratori e collaboratrici dell’Ifsml – si legge nella presentazione dell'Istituto Friulano per la Storia del Movimento di Liberazione -, che hanno accolto il nostro invito e hanno partecipato permettendoci di realizzare, senza nessuna pretesa di esaustività, una serie di brevi filmati sulla storia della Resistenza friulana. Siamo ben consapevoli che non siamo riusciti a trattare tutti gli argomenti che avrebbero meritato un approfondimento, ma è stata l'occasione per avviare un modo di comunicare la storia per noi inedito e che ci auguriamo possa proseguire”.

L'appuntamento prosegue per tutto il mese di aprile, alle 16, venerdì 17, domenica 19, martedì 21, giovedì 23 e sabato 25, Festa della Liberazione.