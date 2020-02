Raccontinclasse, i magnifici otto

Grande festa della scrittura narrativa declinata per giovani autori: a Pordenone, la proclamazione e premiazione dei vincitori di Raccontinclasse, XII edizione del contest promosso dal Liceo Leopardi–Majorana di Pordenone in collaborazione con la Fondazione Pordenonelegge.it, testimonial lo scrittore Antonio Ferrara che, attraverso un breve estratto del romanzo “Mia” (Settenove), ha ispirato gli elaborati di oltre 140 studenti del Liceo Leopardi-Majorana e delle scuole secondarie di I grado di Pordenone e di Sacile, Caneva, Maniago, San Quirino, Porcia, Azzano X, Vivaro, Zoppola, San Giorgio della Richinvelda.

"La scrittura, quindi, e prima ancora la lettura: non solo una passione che alimenta le nostre giornate – ha ricordato Ferrara - ma soprattutto uno strumento che i giovani hanno per esprimersi e dare parole e forma al proprio sentire, per conoscersi meglio ed entrare in comunicazione con amici, genitori, insegnanti". Applausi e grande entusiasmo per i giovani vincitori, i “magnifici 8” accolti sul podio delle premiazioni di Raccontinclasse 2020, coordinato dai docenti Angela Piazza e Patrizio Brunetta, insieme ai colleghi del Liceo Leopardi-Majorana guidati dalla dirigente Teresa Tassan Viol.

Annunciati dai conduttori della cerimonia di premiazione, gli studenti Matteo Iseppi e Marisole Basso del Leopardi-Majorana, sono sfilati i vincitori 2020: per la categoria Scuola Superiori, 1° premio ex aequo agli studenti Anna Bertoli, 2Bc e Francesco D'Antonio 2Dc, 2° classificato Francesco Pivetta 2Bc, terzo posto per Sofia De Gregorio, 2Bc, tutti studenti del Liceo Leopardi-Majorana.

Nella categoria Scuole Secondarie di I grado podio per la Media Lozer di Pordenone: vince Teresa Fadel, 3B, secondo posto ad Alice Adami, 3 Ac e terzo posto ex aequo per Ludovica Gottardo e Francesca Fadel, entrambe 3B. Nel corso delle premiazioni i racconti vincitori sono stati letti dagli studenti Arianna De Nadai, Carlo Tomba e Federico Tallon.

La Giuria di Raccontinclasse è composta dalla curatrice di Pordenonelegge.it Valentina Gasparet (presidente), dagli scrittori Enrico Galiano e Andrea Maggi, dai giornalisti Lorenzo Marchiori della redazione Il Gazzettino e Cristina Savi della redazione Messaggero Veneto, e da Paola Schiffo di Fondazione Pordenonelegge.it.