Raffaella Cargnelutti presenta 'La valle dei Ros'

Prosegue il ciclo di incontri con l'autore organizzati dalla Biblioteca P.P. Pasolini di Pasian di Prato: giovedì 21 aprile, alle ore 18.30 nella Sala Consiliare del Comune di Pasian di Prato Raffaella Cargnelutti presenterà il libro La valle dei Ros.



Nei primi anni del Novecento, Alceste e Sisto, della famiglia dei Ros, salgono con le proprie mandrie da un paese delle Prealpi per stabilirsi in una casera incastonata in una valle tra le montagne della Carnia. È questo il fatto che sconquassa un’intera comunità e che dà inizio a una parabola nera, ispirata a fatti realmente accaduti, in cui ogni personaggio si autocondanna e dove il racconto si fa corale. Sullo sfondo due conflitti mondiali combattuti in montagna, la grande miseria che porta a una forte emigrazione maschile, prima verso le terre dell’Impero, poi della Francia, della Germania e del Belgio. E, durante l’ultima guerra, l’occupazione nazifascista tedesca e quella cosacca per contrastare e combattere la resistenza. Attorno, una natura meravigliosa e feroce, madre e matrigna, un paesaggio aspro che nulla perdona e dove per ultimo persino la terra si mette a tremare.



Converserà con l’autrice Elisa Copetti.



