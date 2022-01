Restaurata la pala della Madonna di Micottis

Grazie ad un contributo della Fondazione Friuli e alla collaborazione della Parrocchia di Lusevera e dell’associazione Centro Ricerche Culturali di Lusevera è stato ultimato il restauro dell’antica pala della Madonna con bambino. Il dipinto, conservato per lungo tempo nella teca costruita a corredo della fontana della Podinkona di Micottis, sarà ora collocato nella chiesa di Lusevera.

L’immagine necessitava di un importante opera restauro conservativo proprio perché per molto tempo era rimasta esposta all’umidità e ai raggi solari. Gli abitanti di Micottis hanno per questo motivo deciso di affidare nuovamente alla Parrocchia il dipinto in modo da poterlo salvare in tempo dalla rovina.

Domenica 23 gennaio, alle 11:30, in occasione della messa dedicata a Sant’Antonio, patrono di Micottis, la pala restaurata magistralmente dalla ditta Esedra di Udine sarà benedetta dal parroco don Renzo Calligaro ed i fedeli potranno nuovamente ammirare nel suo splendore un’opera antica e piena di significato, in particolare, per gli abitanti di Micottis.