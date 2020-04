Restauro per il 'Concerto miaulico' di David Teniers il giovane

Mentre l’Amministrazione comunale è impegnata nel definire un piano di azioni a tutto campo per rispondere alla ripartenza della cittadina a fronte dell’emergenza Covid-19, c’è una notizia curiosa e interessante che arriva dalla sede municipale. E’ in corso al laboratorio di Udine della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia il restauro del quadro dal titolo Contrappunto bestiale o Concerto miaulico, dell’ambito di David Teniers il giovane (1610-1690), realizzato tra la fine del XVII e gli inizi del XVIII secolo.



Una storia che prende il via da lontano. A fornire i dettagli è Angelo Battel, già responsabile dell’Ufficio Cultura del Comune di San Vito. “Quando Palazzo Rota venne acquistato dal Comune per trasformarlo successivamente in sede municipale, oltre ai muri e al giardino storico venne deciso di acquisire diversi arredi custoditi all’interno, in particolare mobili e quadri. Questi ultimi caratterizzati da pezzi molto interessanti. La quadreria, infatti, comprende una collezione di ritratti e altre opere di un certo pregio tra cui Contrappunto Bestiale. Non si sa con precisione come l’opera sia arrivata a San Vito al Tagliamento: l’ipotesi è che ciò sia avvenuto grazie alla famiglia De Conturbia, dunque da un ambiente piemontese/lombardo. Un quadro molto curioso e insolito per le nostre realtà”.



Si tratta di un olio su tela che misura 87 per 126 centimetri e che rappresenta diversi animali, tra cui gatti, scimmie e un gufo, intenti nell’attività musicale. Il quadro si trovava nell’Ufficio di segreteria del Sindaco, al primo piano del palazzo municipale, ma da qualche mese è nelle mani esperte dei professionisti del laboratorio di Udine della Soprintendenza, grazie alla collaborazione tra l’ente e il Comune di San Vito al Tagliamento. Un restauro che sta facendo riaffiorare colori accesi e inaspettati, dando un’aurea ancora maggiore all’opera e suscitando interesse e curiosità.Qualche dettaglio in più lo si ritrova nel sito web della Soprintendenza FVG, e a fornirlo è Elisabetta Francescutti, funzionaria dell’ente stesso: “Il dipinto appartiene al genere delle Singeries, raffigurazioni particolarmente amate nella Francia del Settecento e che tratteggiavano delle scimmie intente a svolgere mestieri e azioni tipici del genere umano, con finalità satiriche nei confronti della società, dei suoi vizi e delle sue debolezze. Simili rappresentazioni sono già presenti nella pittura dell’antico Egitto, ma è nelle Fiandre, a partire del XVI secolo, che questa tipologia conosce la sua fortuna con artisti quali Jan Brueghel il Vecchio, David Teniers il Giovane e suo fratello Abraham”.“Questi ultimi, durante tutto l’arco della vita, dipinsero scene di genere, ambientate in taverne, laboratori alchemici, case e nel corso di feste paesane, dove scimmie e altri animali cantano, suonano, giocano a carte, lavorano, fumano.L’opera in corso di restauro raffigura il cosiddetto concerto miaulico, ovvero l’esecuzione di uno spartito da parte di gatti, ben posizionati su di un tavolo, diretti da un gufo e accompagnati strumentalmente da alcune scimmie. Illustre prototipo, dal quale deriva, a fine secolo, il quadro di San Vito al Tagliamento, è il dipinto su tavola di David Teniers DasKatzenkonzert, soggetto che ebbe una grande diffusione anche grazie alle stampe”. Il genere ebbe un corrispettivo anche in musica: famoso il madrigale Contrappunto bestiale alla mente del monaco italiano Adriano Banchieri.Come si diceva, il restauro del dipinto è in fase di ultimazione nel laboratorio di Udine della Soprintendenza. A dare qualche dettaglio dell’intervento è Catia Michielan, restauratrice incaricata: “L’opera si presentava in buono stato di conservazione. La problematica principale era la forte alterazione cromatica causata dalla presenza di un consistente strato di vernici invecchiate, opacizzate, ingiallite e da ridipinture alterate che compromettevano la leggibilità iconografica. Si è deciso di procedere a due puliture e dopo queste operazioni il dipinto si presenta oggi con colori vivaci ed è possibile una agevole lettura della movimentata rappresentazione. Attualmente il dipinto è in fase di ritocco”.Un quadro bello,insolito e interessante. Ma una volta che sarà restituito al Comune, dove sarà collocato? Le valutazioni sono diverse: tra le ipotesi c’è quella di posizionarlo negli spazi dell’Antico Teatro Sociale “Gian Giacomo Arrigoni”, luogo di musica e d’arte che caratterizza da secoli la cittadina di San Vito al Tagliamento, anche come auspicio alla ripresa delle attività culturali.