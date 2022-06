Restituzioni, Intesa Sanpaolo restaura tre mosaici aquileiesi

Alle Gallerie d’Italia a Napoli è aperta al pubblico fino al 25 settembre ‘La Fragilità e la Forza’, l’esposizione conclusiva della XIX edizione di Restituzioni, il programma di salvaguardia e valorizzazione che Intesa Sanpaolo conduce da quasi trent’anni a favore del patrimonio artistico nazionale.

La mostra espone circa 200 tra le 231 opere su cui nell’ultimo biennio sono stati realizzati restauri che hanno permesso di restituire i beni alla collettività. Complessivamente si tratta di 87 nuclei di opere, selezionate dall’Istituto bancario insieme a 54 enti di tutela (Soprintendenze, Direzioni Regionali Musei e Musei autonomi) e appartenenti a 81 enti proprietari, tra musei pubblici e diocesani, chiese e luoghi di culto, siti archeologici, uno sforzo in cui è stato protagonista tutto il territorio nazionale.

Per la prima volta, questa edizione coinvolge tutte le regioni italiane. In Friuli Venezia Giulia il programma Restituzioni ha permesso il recupero di tre mosaici aquileiesi, risalenti al secondo quarto del IV secolo d.C. e custoditi dal Museo Archeologico Nazionale di Aquileia.

I tre mosaici con busti di atleti provengono dalle cosiddette “Grandi Terme” di Aquileia, un complesso nel quale un’antica iscrizione riporta il nome di Thermae Felices Constantinianae e la relativa attribuzione all’imperatore romano. Attualmente l’edificio è in corso di scavo da parte dell’Università di Udine, la porzione portata alla luce è pertinente al grande frigidarium dotato di vasche in marmo, affiancato a nord e a sud da due aule simmetriche, con probabile funzione di palestre o apodyteria (spogliatoi), entrambe pavimentate con mosaici policromi.

I pannelli con busti di atleti provengono dall’ambiente settentrionale, di cui si conserva quasi interamente l’articolato sistema decorativo e ritrarre tre uomini di diverse età, in proporzioni superiori al vero, con dettagli ornamentali in cui sono riconoscibili le divinità capitoline. Il restauro ha permesso di riconoscere l’utilizzo di tessere in pasta vitrea rivestite con foglia d’oro, che sono state riproposte per restituire alla composizione l’originaria cromia ed evidenziare la resa plastica delle tre figure, ottenuta mediante graduali sfumature cromatiche che mettono in risalto le masse muscolari.

Anche i volti sono resi con grande attenzione alle singole caratteristiche fisiognomiche e alla curata riproduzione delle diverse acconciature, ritratti dunque, che riemergono in tutto il loro splendore, grazie all’intervento.

Dal 1989 a oggi, sono ormai oltre 2.000 le opere “restituite” alla collettività: una sorta di ideale museo, con testimonianze che spaziano dalle epoche più lontane fino all’età contemporanea, dall’archeologia all’oreficeria, alle arti plastiche e pittoriche.

Sono centinaia i musei, i siti archeologici, le chiese, garanti della destinazione pubblica dei propri tesori, che hanno beneficiato di questo programma, altrettanti i laboratori di restauro qualificati, distribuiti da Nord a Sud, incaricati dei restauri e altrettanti gli studiosi coinvolti nella redazione delle schede storico-critiche per i cataloghi.

Un curriculum a cui si aggiungono gli interventi di restauro realizzati su opere di scala monumentale come, ad esempio, i mosaici pavimentali paleocristiani della Basilica di Aquileia, gli affreschi di Altichiero e Avanzo nella Cappella di San Giacomo nella Basilica del Santo a Padova, gli affreschi di Lanfranco della Cappella di San Gennaro nel Duomo di Napoli, gli affreschi trecenteschi di Stefano Fiorentino nella chiesa dell’Abbazia di Chiaravalle milanese, fino al restauro della Casa del Manzoni, a Milano, vero e proprio monumento “nazionale”.

Oltre al progetto Restituzioni per la salvaguardia del patrimonio pubblico, Intesa Sanpaolo esprime il suo impegno in ambito culturale attraverso la valorizzazione a livello nazionale e internazionale del suo cospicuo e prestigioso patrimonio storico, artistico, architettonico e archivistico - in particolare nei musei delle Gallerie d’Italia a Milano, Napoli, Vicenza e nella nuova sede di Torino -, nell’intento di condividerlo con la collettività. Le iniziative in ambito culturale si concretizzano in un piano triennale di interventi denominato Progetto Cultura, che prevede mostre, incontri, attività didattiche e formative oltre ad attività sinergiche con importanti istituzioni culturali nazionali e internazionali.