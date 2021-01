Restituzioni librarie in Slovenia e Italia

Visto il prolungarsi delle limitazioni imposte dai governi italiano e sloveno e l'impossibilità di attraversare il confine, la Biblioteca Statale Isontina, la Biblioteca France Bevk di Nova Gorica e la Biblioteca nazionale slovena e degli studi intendono agevolare la restituzione dei libri per i lettori di tutte e tre le biblioteche.

Gli utenti della Biblioteca France Bevk residenti in Italia possono infatti restituire i libri presso la nuova sede della Biblioteca Damir Feigel nel Trgovski dom (Corso Verdi 52, Gorizia - ingresso secondario al piano terra, si prega di suonare) dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 16.

Gli utenti della Biblioteca Statale Isontina e gli utenti della Biblioteca nazionale slovena e degli studi residenti in Slovenia possono invece restituire i libri all'entrata della Biblioteca France Bevk (Piazza E. Kardelj 4) dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 19. Le sanzioni per il ritardo non saranno addebitate.

Per altre informazioni si può contattare la Biblioteca Statale Isontina allo 0481-580215 o all'indirizzo Email bs-ison@beniculturali.it.