Riapre al pubblico il Museo della Grande Guerra di Ragogna

Il Museo della Grande Guerra di Ragogna riapre al pubblico a partire da sabato 19 settembre, essendo conclusi i lavori di riqualificazione del sistema illuminante e di quello climatizzante attuati nell'ambito del Progetto Interreg Walk of Peace 2. Il Museo apre nelle giornate di martedì - giovedì - sabato - domenica, dalle ore 15:30 alle ore 18:00. Per gruppi e scolaresche, anche fuori orario su prenotazione. Naturalmente, il tutto nel rispetto delle norme anti-covid.



Domenica 20 settembre, ritrovo alle ore 8 presso la ex stazione ferroviaria di Cividale del Friuli (oggi Museo della Grande Guerra): Escursione storica sui luoghi della Grande Guerra al Cocuzzolo Camperi/Kal, nel gruppo del Monte Nero, sopra Caporetto in Slovenia. Itinerario di estremo interesse storico in un paesaggio suggestivo, riservato a escursionisti abbastanza allenati e disposti a camminare su sentieri non sempre comodi (per quanto privi di difficoltà). Dettagli e prenotazioni sul sito dell'organizzatore, Pro Loco Valli del Natisone / Nediske Doline: https://www.nediskedoline.it/wpnediske/event/escursione-storica-sul-cocuzzolo-camperi/



Domenica 20 settembre, ore 20:30, a Ragogna: Spettacolo teatrale all'aperto "Acqua che viaggia". Dettagli, informazioni e prenotazioni su sito della Pro Loco Ragogna: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScOsvsgfgl9fzepoA2fwlGse3wZ9u7l90pnmCIrmRIdxv21lw/viewform