Riapre al pubblico Palazzo Coronini a Gorizia

Sabato 23 maggio Palazzo Coronini, a Gorizia, sarà nuovamente accessibile al pubblico, nel pieno rispetto delle norme previste dall’ultimo decreto del Consiglio dei Ministri e dell’ordinanza del Presidente della Regione Fedriga. La storica dimora di viale XX Settembre a Gorizia, con tutto il suo prestigioso patrimonio di arredi e opere d'arte, oltre che con lo spazio dedicato alle "Teste di carattere" di Messerschmidt, unico in Italia, sarà una delle prime strutture museali della regione a riaprire. Nell'attesa dell’apertura della mostra “Verde sublime. Il Parco Coronini Cronberg e la rappresentazione della natura tra Neoclassicismo e Romanticismo”, le visite guidate al Palazzo si terranno all’inizio di ogni ora il sabato e la domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19. Per garantire la necessaria distanza l’accesso sarà consentito solo a 4 persone per ogni visita. Gruppi più numerosi saranno accettati solo nel caso di nuclei familiari a cui sarà richiesta l’autocertificazione. La biglietteria, dove sono stati delimitati percorsi diversi in entrata e in uscita, sarà accessibile a una solo persona alla volta.



A causa di tali limitazioni connesse all’accesso delle varie zone della struttura si consiglia vivamente la prenotazione. Sarà possibile inoltre visitare il Palazzo anche da lunedì a venerdì esclusivamente su prenotazione. Per info e prenotazioni telefonare al 348-3019167 o scrivere a info@coronini.it