Riapre al pubblico Villa Manin, presto nuove mostre

Tra i luoghi della cultura di ERPaC riapre anche, dal martedì al venerdì, Villa Manin. Oltre alla cappella e alla scuderia sarà accessibile il nuovo percorso multimediale (dalle 10 alle 19) e si potrà visitare la mostra fotografica "Il paesaggio dei magredi” (Sala esposizioni, Barchessa di levante, dalle 15 alle 19). Attraverso cinquanta immagini catturate dall'occhio di fotografi friulani l'esposizione racconta un luogo della regione dove elementi naturali e artificiali – praterie e garitte, greti e viadotti, fiumi e canali – concorrono a definire un panorama geometrico, scabro e severo, dal fascino straordinario.



Il percorso multimediale permetterà di ripercorrere la storia della villa attraverso la viva voce di alcuni dei suoi ospiti più illustri. Napoleone e Maria Amalia di Sassonia sono tornati infatti a Passariano per incontrare i visitatori insieme al vecchio doge Lodovico Manin e a una serva nata molti anni fa in una delle esedre.



La visita a Villa Manin sarà anche l'occasione per ammirare le statue della balaustra recentemente ricollocate dopo un accurato restauro.