Riapre il Museo dell'Arrotino di Stolvizza di Resia

Con il passaggio del Friuli Venezia Giulia in zona gialla ha riaperto, da lunedì 26 aprile 2021, anche il Museo dell'Arrotino di Stolvizza di Resia. Lo stesso è aperto dal mercoledì alla domenica, con la raccomandazione di prenotare la visita almeno un giorno prima, telefonando alla segreteria del museo (+39 333 125299) oppure inviando una e-mail (info@arrotinivalresia.it).



Lo staff è pronto ad accogliere i suoi visitatori con entusiasmo per far conoscere ciò che si nasconde dietro un antico mestiere un po’ dimenticato, ma mai come oggi di grande utilità, a cui si guarda con un’attenzione consapevole in un periodo di lotta agli sprechi e di riutilizzo degli oggetti.



Ed è proprio con questa consapevolezza che il Museo ha lanciato una nuova iniziativa, che consiste nel consegnare al proprio laboratorio i propri utensili da far affilare dagli artigiani riconosciuti dall’associazione Arrotini della Val Resia. Per usufruire del servizio è necessario prenotarsi telefonicamente al Museo dell’Arrotino e accordarsi con l’operatore sugli orari di consegna.



Contatti Facebook ed Instagram: Arrotini Della Val Resia

sito www.arrotinidellavalresia.it.