Riapre il Museo Gortani a Tolmezzo

Il Museo Carnico delle Arti popolari ‘Michele Gortani’ di Tolmezzo riapre sabato 23 maggio 2020, dopo la temporanea chiusura determinata dall’emergenza Covid-19.

In questo periodo di lockdown sono stati pubblicati alcuni video sulla pagina Facebook per illustrare la ricca collezione museale.



E’ stato predisposto un nuovo percorso, con determinate regole, che garantisce la fruizione in totale sicurezza. Si ricorda, naturalmente, l’obbligo di indossare la mascherina.

Sarà possibile visitare la mostra fotografica ‘Scultura lignea barocca di scuola tedesca in Carnia e Val Canale. Nuovi contributi’ a cura di Giuseppina Perusini e organizzata dall’Associazione della Carnia Amici dei Musei e dell’Arte, inaugurata il 22 Febbraio 2020 e prorogata fino al 2 Agosto prossimo.



Sino al 31 maggio il Museo sarà aperto solo nelle giornate di sabato e domenica con il seguente orario 10.00-13.00 15.00-18.00, in attesa di riprendere l’orario completo.

Per informazioni Museo Carnico delle Arti popolari ‘Michele Gortani’ tel. 0433-43233 info@museocarnico.it