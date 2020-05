Riapre la biblioteca Comunale di Tavagnacco

Da lunedì 18 maggio la Biblioteca Comunale di Tavagnacco riaprirà i battenti per il servizio di restituzione e di prestito di libri e DVD. Il servizio verrà effettuato esclusivamente previo appuntamento, telefonando allo 0432/577395 (dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15 alle 18) oppure inviando una mail all’indirizzo biblioteca@comune.tavagnacco.ud.it. E’ necessario l’appuntamento anche per ritirare i libri e i DVD prenotati on line sul portale www.sbnfvg.it.

Il servizio si svolgerà all’ingresso dell’edificio, in quanto non è possibile ancora accedere ai locali della Biblioteca. Per la popolazione over 70 rimane attivo il prestito a domicilio garantito dalla Protezione Civile comunale e dai Volontari Civici.