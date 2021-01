Riapre la biblioteca di Gorizia

L’Erpac FVG informa che la Biblioteca provinciale di via Diaz a Gorizia rimarrà chiusa dal 4 al 10 gennaio e che gli eventuali prestiti dei libri in scadenza verranno prorogati.



È comunque possibile riconsegnare i libri avuti in prestito, recandosi alla portineria dell'Erpac al 1° piano dello stesso palazzo della Biblioteca (entrata di fronte alla Biblioteca)



Per ulteriori informazioni gli utenti potranno contattare il personale via email: biblioteca.erpac@regione.fvg.it



La biblioteca riaprirà la prossima settimana con il seguente orario: lunedì 11 gennaio 9 - 13 - 14:30 - 17:30; martedì 12 gennaio 9 – 13; mercoledì 13 gennaio 9 - 13 - 14:30-17:30.



Da lunedì 18 gennaio apertura regolare.