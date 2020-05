Riapre la Biblioteca statale Isontina

Dopo la chiusura disposta nell'ambito delle misure per la prevenzione della diffusione del Coronavirus, da lunedì 18 maggio la Biblioteca statale Isontina riapre al pubblico con il solito orario, ma limitatamente alla restituzione di volumi avuti in prestito nei mesi passati. Le richieste di nuovi prestiti saranno evase solo su prenotazione con una mail all'indirizzo bs-ison@beniculturali.it o utilizzando l'apposito servizio sul portale di Biblioest.



L'ingresso dei lettori avverrà, con un percorso guidato, solo dal cancello di corso Verdi 19 e la restituzione sarà effettuata al piano terra, nell'atrio del civico 12 di via Mameli. Per questo motivo non sarà concesso ai lettori di utilizzare altri spazi della biblioteca, come il bar automatico, la sala mostre, al primo piano la sala cataloghi con le postazioni dei computer e al secondo piano le sale di lettura.



Anche la restituzione dei volumi ricevuti in prestito interbibliotecario avverrà con le medesime modalità, cioè al piano terra. La richiesta di nuovi documenti in prestito interbibliotecario è sospesa fino a data da destinarsi. Sono ovviamente sospese anche le mostre e le presentazioni. La Biblioteca continua a fornire informazioni bibliografiche da remoto.