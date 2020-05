Riapre la Mediateca de La Cappella Undergound

Lunedì 18 maggio, dopo più di due mesi di lockdown, la Mediateca de La Cappella Undergound di via Roma 19 a Trieste riapre al pubblico con il servizio di prestito film in dvd e blu ray. Per garantire l’attività in totale sicurezza e al tempo stesso offrire un servizio cucito su misura alle esigenze degli utenti affamati di cinema, lo staff della Mediateca ha deciso di apportare alcune modifiche essenziali all’orario e alla modalità di fruizione.

Il nuovo orario d’apertura al pubblico è stato pensato per favorire le abitudini di tutti i nostri utenti: la Mediateca sarà quindi aperta al pubblico i pomeriggi di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 15 alle 18 e le mattine di martedì e giovedì dalle 11.00 alle 13.00, consentendo agli utenti di prendere in prestito o di restituire i film del catalogo della Mediateca. Per garantire la massima sicurezza ed efficienza del servizio, sarà inoltre obbligatorio entrare uno alla volta, muniti di mascherina, igienizzarsi le mani e mantenere il distanziamento sociale di almeno 1 metro con l’operatore della mediateca.

Vera grande novità della riapertura: il prestito sarà disponibile solo su prenotazione. Questo sarà un passaggio obbligatorio poiché al momento tutti gli altri servizi - tra cui la scelta dei film a scaffale aperto, la lettura di riviste e la visione di film dalle postazioni di consultazione - sono sospesi. Scegliere i film da richiedere in prestito sarà semplice e intuitivo: sarà possibile consultare il catalogo on line della Mediateca oppure spaziare tra i menù e i consigli di visione disponibili sul sito web di La Cappella Underground e sulla pagina Facebook che saranno divertenti e stimolanti.

Le prenotazioni potranno essere effettuate attraverso il catalogo on line e al telefono chiamando il numero 040 3728662 nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì al mattino dalle 11 alle 13, martedì e giovedì al pomeriggio dalle 15 alle 18.

Inoltre, in queste settimane, sono state apportate tutte le migliorie per poter aprire in totale sicurezza. Il locale è stato sanificato e ogni giorno sarà garantita la pulizia degli spazi. I dvd e i blu ray restituiti saranno sottoposti ad una “quarantena preventiva” prima di rientrare in circolazione. Sarà chiesto al pubblico di portare pazienza in caso di eventuali code che potrebbero venire a formarsi: grazie alla collaborazione di tutti, tornare in Mediateca resterà una piacevole esperienza!