Riaprono i musei a Cividale

Da domani, sabato 1 maggio, a Cividale del Friuli tutti i musei saranno riaperti al pubblico. Al Museo Archeologico Nazionale e al Parco dei Rapaci, già riaperti da qualche giorno, si aggiungeranno i tre musei comunali, il Museo Cristiano e Tesoro del Duomo, il Museo della Grande Guerra.



“Sempre prudenti, ma importanti segni di ripartenza, con tutti i relativi protocolli Covid per un accesso in piena sicurezza sia per i visitatori sia per i lavoratori” spiega Angela Zappulla, referente per la Cultura. Inoltre “abbiamo deciso di offrire a tutti i visitatori l’accesso gratuito al Monastero di Santa Maria in Valle col Tempietto Longobardo, al CIPS e alla Collezione famiglia De Martiis – commenta Zappulla – quale invito, dopo tanti mesi, a ritornare ad ammirare le opere d’arte e ad arricchirci di cultura”.



Qui di seguito, quindi, tutti gli orari e le informazioni sui musei comunali.

Il Monastero di Santa Maria in Valle con il Tempietto Longobardo e il C.I.P.S. saranno aperti dal lunedì al venerdì con orario10-13 e 15-18, sabato, domenica e festivi 10-18; l’ingresso è a pagamento con prenotazione contattando la biglietteria del Monastero/Tempietto o tramite la biglietteria Vivaticket online. Giovedi' gratis con obbligo di prenotazione contattando la biglietteria del Monastero/Tempietto tel +39 0432 700867 o sempre su Vivaticket.



La Collezione Famiglia De Martiis a Palazzo de Nordis sarà aperta, per il mese di maggio, nelle giornate di giovedì e venerdì con orario 10-13 e 15-18, sabato e domenica 10-18. L’ingresso è a pagamento con prenotazione contattando la biglietteria di Palazzo de Nordis o tramite la biglietteria online Vivaticket; il giovedì è gratis con obbligo di prenotazione contattando la biglietteria di Palazzo de Nordis al tel. +39 0432 710357.Il Museo Archeologico Nazionale è aperto ogni giorno come segue: lunedì 9.00 -14.00; da martedì a domenica 8.30 - 19.30; per info Tel. +39 0432 700700.Il Museo Cristiano e Tesoro del Duomo sarà aperto da venerdì a domenica con orario 10.00-13.00 e 15.00-18.00 e da lunedì al giovedì solo su prenotazione per minimo 5 pax (per info e prenotazioni tel. +39 0432 730403).Il Museo della Grande Guerra riapre ogni sabato e domenica con orario 9.00-12.30 e 15.00-18.30Per info e prenotazioni Tel. + 3382213037.Il Parco Acrobati del Sole è aperto tutti i giorni dalle 10.00 alle 18.00 (info Tel. + 39 0432 1901099).L’Informacittà di Cividale del Friuli è già aperto presso Palazzo de Nordis in piazza Duomo ogni giorno – sette giorni su sette - dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 17. Il telefono è 0432710460 e la mail è informacitta@cividale.net.