Da giovedì 9 luglio la Biblioteca civica di Pordenone amplia la sua offerta di servizi al pubblico riaprendo le porte della Sezione Ragazzi. Il servizio è stato riattivato grazie all’adozione di un protocollo che rispetta la normativa vigente in materia di contenimento dell’emergenza Covid-19, per tutelare la salute di tutti, utenti e personale bibliotecario. Per questo motivo la riapertura avverrà in maniera graduale, seguendo le modalità già adottate per gli altri servizi attivati. Per ora quindi l’accesso è consentito principalmente per il ritiro dei libri già prenotati da casa, seguendo le indicazioni in vigore da maggio (su Biblioest, via mail o telefono). Per chi non avesse le idee chiare è possibile anche accedere per farsi consigliare direttamente dalla bibliotecaria e, per i più indecisi, sono sempre pronti anche i pacchetti ‘sorpresa’ di libri, divisi per età di lettura, scelti fra le novità editoriali e i più belli della letteratura per ragazzi. In biblioteca si può rimanere il tempo strettamente necessario per il ritiro dei libri o per la loro scelta in loco, ma comunque per non più di 20 minuti circa. In questo primo periodo sarà possibile accogliere un gruppo familiare alla volta per un massimo di tre persone.

Durante la permanenza è obbligatorio, ad eccezione dei bambini al di sotto dei 6 anni, l'utilizzo di mascherina, o altro dispositivo di copertura di naso e bocca, e l’uso di gel idroalcolico per la pulizia delle mani all'entrata degli spazi dedicati. La scelta dei libri non potrà avvenire in maniera autonoma, ma è necessario rivolgersi alla bibliotecaria che li prenderà direttamente a scaffale.

Per concordare l’appuntamento, senza il quale non è possibile accedere alla Sezione Ragazzi, bisogna o telefonare allo 0434 392973 (da martedì a venerdì 10-12; 15-18), o inviare una mail all’indirizzo biblioteca@comune.pordenone.it (in questo caso la bibliotecaria richiamerà per fissare il giorno e l’ora di entrata) specificando il titolo e l’autore o, nel caso in cui la scelta venga fatta in biblioteca, l’argomento dei libri che si intendono prendere in prestito. Il riavvio della Sezione Ragazzi integra i servizi già attivati di prestito librario e prestito interbibliotecario su prenotazione, oltre al servizio di restituzione documenti, disponibile h24 e di consultazione in sede su appuntamento. Rimangono ancora sospesi i servizi di lettura dei quotidiani e riviste, utilizzo aree di studio, scelta dei libri direttamente a scaffale, utilizzo delle postazioni fisse per la navigazione in internet.

Da sabato 11 luglio anche la biblioteca di Torre riapre i battenti e si aggiunge alle aperture delle diverse biblioteche di quartiere. Per tutte i servizi attivati sono quelli di prestito e restituzione, solo su appuntamento previa prenotazione dei documenti. Sedi, date, orari e modalità per concordare un appuntamento sono indicati nel sito della biblioteca (www.comune.pordenone.it/biblioteca), nelle pagine dedicate alle singole biblioteche di quartiere. Si ricorda che, come in tutti i luoghi aperti al pubblico, anche in biblioteca civica e nelle biblioteche di quartiere è necessario rispettare le misure di sicurezza previste dall'emergenza COVID-19.

Modalità di fruizione dei servizi attivati in Biblioteca civica

Orario temporaneo di apertura al pubblico Da martedì a sabato solo su appuntamento.

Modalità di prestito su prenotazione Per effettuare un prestito gli utenti devono prima di tutto prenotare i documenti. Tre sono i modi per farlo: attraverso il catalogo online della biblioteca ( www.biblioest.it ): questo è il metodo più veloce che permette all’utente di verificare subito la disponibilità del documento desiderato e prenotarlo cliccando sul tasto RICHIEDI - inviando una mail alla casella di posta elettronica biblioteca@comune.pordenone.it - telefonando al numero 0434 392973 (da martedì a venerdì 10-12; 15-18). La biblioteca comunicherà all’utente la data e l’ora dell’appuntamento per il ritiro della documentazione.

Restituzione dei documenti La consegna dei documenti in prestito può avvenire tutti i giorni senza limiti di orario esclusivamente utilizzando il BOX DI RESTITUZIONE posizionato in piazza XX Settembre accanto all’ingresso di Sala Mostre. I libri restituiti dagli utenti sono tenuti in quarantena almeno tre giorni prima di tornare disponibili per il prestito.

Prestito interbibliotecario I documenti vanno richiesti su prenotazione inviando una mail alla casella di posta elettronica interbib@comune.pordenone.it . Una volta reperita la documentazione, la biblioteca comunicherà all’utente la data e l’ora dell’appuntamento per il ritiro della stessa

Consultazione in sede La consultazione si svolge su prenotazione per motivate esigenze di studio e di ricerca. Vanno specificati i materiali che si intendono consultare. La prenotazione va richiesta: - inviando una mail alla casella di posta elettronica biblioteca@comune.pordenone.it - telefonando al numero 0434 392973 (da martedì a venerdì 10-12; 15-18). La biblioteca comunicherà all’utente la data e l’ora dell’appuntamento di consultazione.

Sezione Ragazzi Alla Sezione Ragazzi si accede prioritariamente per il ritiro dei libri prenotati (su BiblioEst, via mail, al telefono). La scelta dei libri in loco si effettua su solo prenotazione, specificando l’argomento dei libri che si intendono prendere in prestito. La prenotazione va richiesta: - telefonando al numero 0434 392973 (da martedì a venerdì 10-12; 15-18). - inviando una mail alla casella di posta elettronica biblioteca@comune.pordenone.it La biblioteca comunicherà all’utente la data e l’ora dell’appuntamento.