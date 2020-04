Riaprono le librerie, ma con nuovi orari

Oggi è scattata l'ora X, la giornata campale per le librerie cittadine che dopo il lockdown hanno finalmente riaperto i battenti. Un'apertura tanto attesa, da librai e lettori, ma che impone il rispetto delle nuove regole sociali imposte dalle ordinanze del Governo e della Regione. Armati di guanti e mascherine si potrà recarsi nella librerie della città per acquistare nuovi libri, assaporare di nuovo il sapore della cultura e fare un po' di scorta, in particolare se si è ancora costretti ai domiciliari.

Le librerie a Udine hanno riaperto, ma con orari lievemente modificati, rispetto al solito. Di seguito quelli delle librerie che hanno riaperto a Udine.

Libreria Einaudi 9-13/15:30-19 (lun-sab)

9-13/15:30-19 (lun-sab) Libreria Friuli 9-12:30/15-18 (lun-sab)

9-12:30/15-18 (lun-sab) Libreria Martincigh 10:30-12:30/16-19 (lun-sab)

10:30-12:30/16-19 (lun-sab) Moderna - Le Librerie Udine 9-13/15-19 (lun-sab)

9-13/15-19 (lun-sab) Libreria Tarantola 9-13/15-19 (lun-sab)