Ribellazioni, quando la storia ti passa accanto

Il Comune di Casarsa della Delizia propone una rassegna, dal titolo “Ribellazioni”, che tira le fila di un lungo lavoro di ricerca. Un percorso che ha consentito di riportare alla luce vicende storiche, episodi, figure e luoghi significativi del periodo del secondo conflitto mondiale. Il vissuto, la testimonianza orale e la raccolta documentale emergono da un lavoro che, attraverso tre incontri, ripercorrerà quel tempo di Resistenza consegnatoci da Pasolini come «tutta luce, memorabile coscienza di sole».

Ascoltare e narrare “la storia che ci è passata accanto” è l’intento profondo di questa rassegna, che vuole salvare dal buio e dal silenzio l’opera eroica di episodi solo apparentemente marginali. In particolare, il gesto dei ragazzi dell’Azione Cattolica che raccolsero biglietti e lettere dei deportati caricati e stivati sui carri-bestiame ed avviati ai campi di concentramento in Germania. Quel materiale venne conservato, numerato e utilizzato per risalire alle famiglie dei deportati e dare notizia a parenti disperati, alcuni dei quali risposero. Commovente sul piano umano e importante sul piano storico è il patrimonio documentale e di corrispondenza che testimonia questa pagina dolorosa del Novecento friulano.



Dopo il preludio alla rassegna che ha fatto rivivere il “Quatuor pour la fin du temps” di Oliver Messaen, composto nel campo di prigionia, al Teatro Pasolini all’inizio del mese, Casarsa si prepara a vivere la Festa della Liberazione con il primo appuntamento di “Ribellazioni”.Lunedì 25 aprile, alle ore 10.00, nel Cimitero di Casarsa della Delizia, sarà reso omaggio ai partigiani caduti presso la tomba monumentale.Seguiranno, alle ore 10.30, nella Sala Consiliare di Palazzo Burovich de Zmaievich, due momenti significativi. La presentazione del restauro del monumento ai partigiani caduti, che risale al 1945, quando l’amministrazione comunale lo realizzò per la tumulazione di sei partigiani del luogo, tra cui il fratello di Pier Paolo Pasolini, Guido Alberto. Interverranno sugli aspetti storici, artistici e relativi all’opera di restauro, Fulvio Dell’Agnese e Marco Salvadori. L’incontro, introdotto e coordinato da Martina Delpiccolo, vedrà nella seconda parte, sempre in Sala Consiliare, la presentazione della mostra “Ribellazioni. Quando la storia ti passa accanto”, che verrà inaugurata alle ore 12.00 nell’ex casa canonica (via XI Febbraio, 16) e sarà visitabile, con ingresso libero e nel rispetto delle norme Covid vigenti, fino al 2 giugno, il sabato, la domenica e i festivi dalle ore 10.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 19. Nel percorso espositivo: i biglietti dei deportati e la corrispondenza tra le loro famiglie e i ragazzi dell’Azione Cattolica di San Giovanni di Casarsa che li avevano raccolti, gli effetti personali del deportato casarsese Mario Bertolin, i cartoni e il bozzetto di Renzo Tubaro per il monumento ai partigiani caduti di Casarsa e infine i reperti bellici e documentali delle collezioni private di Sandro Susanna e Loris Mior.Secondo appuntamento della rassegna venerdì 6 maggio alle ore 20.30, in piazza della Vittoria a San Giovanni di Casarsa. Andrà in scena “Sfiorire nemmeno un istante”, spettacolo itinerante in cuffia a cura dell’Associazione culturale Teatro della Sete. Chiuderà la rassegna la presentazione del volume e del portale web “Quando la storia ti passa accanto”, venerdì 27 maggio alle ore 20.45, al Ridotto Teatro Pasolini.Per info e prenotazioni: Biblioteca Civica di Casarsa della Delizia, tel. 0434-873981 oppure e-mail cultura@comune.casarsadelladelizia.pn.it. Il programma sul sito www.casarsadelladeliziaeventi.it e sulla pagina Facebook: Eventi a Casarsa della Delizia.La rassegna è realizzata con il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia, in collaborazione con l’Istituto Friulano per la Storia del Movimento di Liberazione.