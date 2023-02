Riconoscimento per il museo Smo di San Pietro al Natisone

Nel suo decimo anno di vita, il museo Smo - Slovensko Multimedialno Okno di San Pietro al Natisone riceve un importante riconoscimento per la sua visione che, negli anni, continua a portare avanti.

Si tratta del premio Giulio Andreolli - Fare paesaggio, che ha assegnato al progetto la menzione speciale Cultura, educazione e partecipazione.

"La Giuria - si legge nelle motivazioni - apprezza e condivide la visione che ha ispirato la costituzione del Museo, riconoscendo il valore di un progetto culturale i cui esiti si sono consolidati nel corso di un'esperienza gestionale quasi decennale. Il progetto interpreta e promuove le specificità e i valori della comunità slovena in una prospettiva in cui la lingua e il paesaggio divengono chiavi di lettura per raccontare un territorio”.

Lo Slovensko multimedialno okno – Finestra multimediale slovena è il museo dedicato al paesaggio culturale che corre dalle Alpi Giulie al mare, dal Mangart al golfo di Trieste, si colloca tra le nuove forme che vanno assumendo i musei tematici e territoriali: non più musei di collezione, ma musei di narrazione.

È concepito come uno spazio attivo, dinamico, accogliente e stimolante, fondato sulla comunicazione, dove si dispiega il racconto sui luoghi, attraverso la tematizzazione degli aspetti caratterizzanti la cultura del territorio. Uno spazio che intreccia sperimentazione artistica e territori della memoria, che propone percorsi interattivi e affreschi multimediali di un paesaggio inteso come unione di persone e di luoghi, storie e memorie, in grado di suscitare stimoli e riflessioni.

Una ricognizione narrativa di un paesaggio da ascoltare, che riconosce la lingua quale connettivo di una cultura ricca di varianti che costruiscono microcosmi traboccanti di storie.