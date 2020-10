Ricordando don Rinaldo Fabris

Un reading per ricordare il grande biblista don Rinaldo Fabris, scomparso il 9 ottobre 2015, si terrà il 10 ottobre alle 18 al teatro Palamostre, organizzato dalle Paoline, sostenuto dall’Arcidiocesi di Udine.



Dicono le promotrici e ideatrici del progetto Suor Anna Maria Moretto, responsabile libreria Paoline Udine e Raffaella Fabris, insegnante narratrice: “L'uomo della Parola, annunciatore instancabile, studioso appassionato, comunicatore attento e fedele a Dio e alla storia, capace di aprire lo scrigno della Scrittura perché tutti possano ricevere i suoi tesori abbondanti. Così vogliamo ricordare don Rinaldo Fabris, biblista e sacerdote dell'arcidiocesi di Udine, ma per noi Paoline, amico da sempre e prezioso collaboratore del nostro apostolato, in molteplici forme. Don Rinaldo è stato nelle menti e nel cuore di molte persone esempio di amore umile, mite e sapiente; creatività intellettuale e umana, don Rinaldo sapeva, attraverso il suo fervore di grande esegeta, entrare nella vita della persona, lasciando il segno della buona novella cristiana, fonte di liberazione e accesso al mistero”.



Le voci narranti di Giuseppe Bevilacqua e Raffaella Fabris, che hanno curato la scelta dei testi tratti da Il Sigillo dell’Apostolo di don Rinaldo Fabris, si alterneranno ai brani musicali per fisarmonica di Sebastiano Zorza, e alle immagini di Alberto e Matteo Bevilacqua. Interverranno a ricordarlo Anna Maiolatesi per le paoline e il nipote di don Rinaldo Raffaele Fabris. Prenotazioni e informazioni libreria.ud@paoline.it, o al telefono 3711134895. Ingresso libero fino all’esaurimento dei posti disponibili.