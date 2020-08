Riflessione a 40 anni dalla scomparsa di Franco Basaglia

Il 29 agosto 1980 ci lasciava Franco Basaglia, lo psichiatra che ridefinì la salute mentale, padre della riforma che porta appunto il suo nome, e che permise al nostro Paese di diventare un esempio a livello internazionale.

A 40 anni dalla sua morte, torna in libreria ‘Franco Basaglia’ di Mario Colucci e Pierangelo Di Vittorio, arricchito dalla prefazione di Eugenio Borgna e pubblicato dalla Collana 180 delle Edizioni Alphapeta Verlag. La monografia, già pubblicata per Bruno Mondadori nel 2001, è arricchita da uno scritto di Borgna e ricostruisce il complesso profilo umano e intellettuale di Basaglia, la passione filosofica e l’impegno politico, la riflessione teorica e la sperimentazione medica e istituzionale. Il volume racconta il precoce interesse per le correnti psichiatriche d’impronta fenomenologica ed esistenzialistica, la prima comunità terapeutica di Gorizia, il movimento anti-istituzionale ispirato alle analisi critiche di Foucault e Goman, la nascita di Psichiatria democratica, fino all’esperienza più emblematica, quella di Trieste, in cui sono poste le basi per il denitivo superamento dei manicomi e per la legge 180.

Il libro è disponibile nelle librerie, on-line sul sito www.edizionialphabeta.it/180 e sui principali bookstore.