Dante, figlio di Bella e di Alighiero di Bellincione d’Alighiero figlio di Cacciaguida, vide la luce a Firenze tra i mesi di maggio e giugno del 1265. Ne siamo certi perché questo è il periodo dell’anno governato dalla costellazione dei Gemelli e Dante stesso dice d’esservi nato. Morì esule a Ravenna nel 1321, ora sono settecento anni: tra questi due estremi esistenziali, un’intensa vita letteraria, filosofica, umana, politica. E fu proprio la politica a fargli pagare il prezzo dell’esilio, dal cui doloroso smarrimento nacque e fiorì la sua opera più luminosa e universale, la Divina Commedia.



Di questa vita, di questa opera e della rete che da qui venne lanciata verso l’umanità del futuro, si occuperanno gli otto incontri curati da Dianella Pez intitolati Riflessioni d’amore e conoscenza – Ciclo di incontri attorno a Dante, inseriti tra gli eventi collaterali per le celebrazioni dantesche della Rassegna di arte contemporanea 2021 - TAKE CARE OF YOURSELF. Una rassegna, a cura di Eva Comuzzi e Orietta Masin, promossa e organizzata dal Circolo ARCI Cervignano con il contributo della Regione Friuli Venezia Giulia, Comune di Cervignano del Friuli e Cassa Rurale FVG, in partenariato e in collaborazione con numero enti pubblici e privati.



Il ciclo di incontri, realizzato in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Cervignano del Friuli, Biblioteca Civica Giuseppe Zigaina e Casa della Musica, tenterà di percorrere la Divina Commedia (e alcune sue intricate suggestioni per il mondo presente) ‘dall’alto al basso’ e ritorno, in una serie di tappe, isole, in ognuna delle quali si soffermerà su un tema, un frammento di emozione o di conoscenza, senza scordare che ogni frammento assume significato solo nel tutto, che l’Inferno senza il Paradiso non si comprende (e che la memoria, in questo, è musa). Lo farà in compagnia di donne e uomini del mondo variegato della cultura, provenienti da aree di interesse diverse e da diverse professionalità, scrittrici e scrittori, personalità del mondo della filosofia e della scienza.e con inizio alle ore 18.30, saranno condotte da Dianella Pez e/o Vieri Peroncini.La Rassegna di arte contemporanea 2021 - TAKE CARE OF YOURSELF è un progetto promosso e organizzato dal Circolo ARCI Cervignano sostenuto dalla Regione Friuli Venezia Giulia, Comune di Cervignano del Friuli e Cassa Rurale FVG, con il patrocinio di PromoTurismo FVG. Curato da Eva Comuzzi e Orietta Masin è realizzato in partenariato con il Comune di Cervignano del Friuli, Comune di Terzo di Aquileia e di Fossalta di Portogruaro, con ESP, CADMIO, ASA (Amsterdan Steet Art), Liceo professionale Louise Michel, Ruffec (Francia) e Galleria Myymälä2, Helsinki (Finlandia); con la collaborazione di Comune di Grado, Comune di Aquileia, Casa della Musica e Biblioteca civica Giuseppe Zigaina di Cervignano del Friuli, MOROSO, DRAMSAM, SCHOLA AQUILEIENSIS, ABAUD - Accademia d’arte Tiepolo di Udine, NASAC-Nuova Accademia delle Arti Storico-Artistiche Contemporanee, MACROSS e MediaNaonis.