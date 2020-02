Rigenerazione Urbana a Palmanova

A Palmanova si parla di Rigenerazione Urbana in un laboratorio attraverso il quale, lavorando su frammenti della memoria della città impressa in fotografie, vecchie lettere, documenti e storie degli abitanti, si potrà dare forma ad un’opera d’arte collettiva. Ad ogni partecipante di Memoria - LARU, Laboratorio di Rigenerazione Urbana, verrà richiesto di portare 5 fotografie e 2 oggetti personali (che verranno donati al progetto) legati alla propria memoria e alla propria relazione con la città di Palmanova. Le registrazioni e i documenti verranno poi organizzati dall’artista Marco Stefanelli in un’installazione all’interno dell’ambiente urbano di Palmanova.



“Un progetto sulla memoria, sulla nostra memoria. Per questo cerchiamo alcuni cittadini che vogliano condividere con noi e con Marco Stefanelli i loro ricordi, per renderli arte e fissarli nella comunità in maniera indelebile.Un progetto rivolto sia ai meno che ai più giovani, i primi depositari della memoria, i secondi desiderosi di conoscere per poter salvaguardare e tramandare il passato delle persone e dei luoghi che realizzarono la Palmanova odierna”, commenta Thomas Trino, assessore alla politiche giovanili.



LARU 2019/2020 Utopie Urbane è un progetto di ricerca-azione sulla rigenerazione urbana in sei località del Friuli Venezia Giulia. Il progetto, promosso e coordinato da Kallipolis, è la quarta edizione di LARU Laboratorio di Rigenerazione Urbana ed è finanziato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - L.R. 16/2014.



Marco Stefanelli è un artista sonoro e un autore radiofonico indipendente. Interessato alla storia orale e agli archivi familiari, si occupa dell’interazione tra comunità locali, suono e spazio pubblico per creare installazioni audio e passeggiate sonore che coinvolgono l’ascoltatore in un lavoro di ri-significazione dei luoghi che vive ogni giorno.

Il laboratorio si terrà all’interno del Palazzo Municipale (Piazza Grande 1), Sala CAMAA – 1°piano, il 15 Febbraio dalle 15 alle 17 e il 16 Febbraio dalle 10 alle 12. Per informazioni e prenotazioni, si può scrivere a stefanelli.m.90@gmail.com.