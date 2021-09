Rimandata la presentazione di Matteo Bussola alla Friuli

Sara Rosso

Per queste due ragioni, e per un'altra nota solo all'amica, mi vedo costretto a rimandare l'appuntamento di stasera a Udine alla. Rimandare un incontro è una cosa che in cinque anni di presentazioni ho fatto solo due volte, e una delle due era perché ero finito in ospedale. Avevo giurato che una terza non ci sarebbe mai stata, in nessun caso, infatti come avevo scritto ieri avevo già prenotato i biglietti del treno e tutto. E invece. Mi dispiace davvero tanto, soprattutto per le persone che si erano organizzate e si erano prese del tempo per venire a vedere un tizio che parla di un libro, cosa di questi tempi sempre più rara. Ma il tizio, è una promessa, tornerà prestissimo, quindi l'incontro è solo rimandato. Per capirci: intendo che tornerò sempre a settembre, definiremo la nuova data".