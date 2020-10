Rinnovata la convenzione con la Galleria Spazzapan

È stata rinnovata ieri la convenzione per la gestione in forma associata della Galleria Regionale d'Arte Contemporanea “Luigi Spazzapan” di Gradisca d'Isonzo. Un rinnovo di altri tre anni, che conferma l’Erpac - Ente regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia nel ruolo di gestore della Galleria, in accordo con gli altri due partner, il Comune di Gradisca d’Isonzo e la Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia.



Il Comune continuerà a far capo l’onere delle assicurazioni e della manutenzione straordinaria dell’immobile sede della Galleria, oltre alla concessione delle opere di sua proprietà. Mentre la Fondazione Carigo continuerà a concedere in comodato gratuito le opere delle collezioni “Giletti” e “Citelli”, la documentazione e gli autografi relativi a Luigi Spazzapan e agli artisti regionali, oltre ad altre opere di sua proprietà.



Nella convenzione vengono anche confermati il Comitato di coordinamento, il Comitato scientifico e il Conservatore della Galleria. A proposito del Conservatore, da circa un anno e mezzo è stato nominato Lorenzo Michelli, grazie al quale è stato avviato un nuovo corso per la Spazzapan, che ha portato all’organizzazione di varie iniziative, tra cui ben quattro mostre: “Che bellezza! Che finura!”, “Ritorno al colore”, “Le sette opere di Luigi Spazzapan del comodato Corgnati” e “Plurima”.



Tutte esposizioni che hanno riscosso un ottimo successo di pubblico, compresa quella ancora in corso, “Plurima”, che proprio in questi giorni è stata prorogata fino al 10 gennaio 2021.