Riprende l'attività del Centro Egittologico di Trieste

Il 22 febbraio il Centro Culturale Egittologico Claudia Dolzani, nato nel 2000 e cresciuto in una sorta di gemellaggio con la Sezione Antico Egitto del Museo Civico di Trieste, riprende la sua attività di divulgazione, portata avanti nell'arco degli ultimi anni con conferenze e presentazione di saggi storici.

Il primo appuntamento, mercoledì 22 alle 18, alla Casa della Musica (via dei Capitelli 3), è affidato a Mattia Mancini, giovane ma promettente egittologo, ricercatore dell’Università di Pisa che parlerà di 'Il brigantino viene da Alessandria con grano, pennacchi e mummie', ovvero come il Porto Franco di Livorno abbia fatto da approdo e transito per molti manufatti provenienti dall’Egitto, in una sorte quasi comune con il Porto Franco di Trieste.

La seconda conferenza, il 6 marzo alle 18, sempre alla Casa della Musica, è la presentazione da parte dell’autore del saggio storico 'L’ultima dimora': Giacomo Cavillier, egittologo di fama, docente all’Università del Cairo, nonché Direttore di Missione Archeologica Italiana a Luxor, ci racconterà l’affascinante storia delle cachettes reali, luoghi di sepoltura di massa nascosti, creati appositamente dalle autorità politiche e religiose per difendere e proteggere dai saccheggi i resti degli antenati e le vestigia dei grandi faraoni e dei grandi uomini del passato.

Siamo storicamente nella cosiddetta 'Era della Rinascita', momento in cui le necropoli, specialmente quella tebana, vedono il comparire di quel grande e indiscriminato fenomeno legato al saccheggio delle tombe reali a seguito del dilagare della corruzione. La casa reale tenta di ristabilire l'ordine mediante una decisa azione processuale a carico dei responsabili e, al contempo, avvia l'evacuazione graduale delle mummie reali dalla Valle dei Re, dalla Valle delle Regine e da Dra Abu el-Naga realizzando apposite cachettes in luoghi della necropoli meno accessibili e più controllabili.

Agli scribi, agli architetti ed operai della necropoli è demandato il compito di proteggere, restaurare e nascondere le mummie dei più antichi e gloriosi sovrani d'Egitto.