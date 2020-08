Riprendono gli appuntamenti in biblioteca a Pasiano di Pordenone

Riprendono gli eventi culturali della biblioteca civica di Pasiano di Pordenone in Largo Giovanni Clemente 1, dopo il lungo periodo di stop forzato a causa dell’emergenza sanitaria. Lunedì 24 e lunedì 31 agosto si ospiteranno due serate la cui protagonista è la lettura.



“Le attività si svolgeranno nel giardino esterno, decorato per l’occasione con oggetti di riciclo realizzati dai ragazzi dell’associazione pasianese Parapiglia nel mese di luglio. Un modo diverso di valorizzare l’area che ospiterà gli eventi, in linea con le regole di prevenzione anti contagio - afferma Martina Vendramini, consigliere delegato Cultura e promozione del territorio -. Un importante segnalare che arriva dopo l’iniziale obbligo di prenotazione dei libri, mentre ora il prestito è nuovamente libero”.



Lunedì 24 agosto alle 20.15 appuntamento con le letture al buio per bambini dai 3 ai 6 anni. A seguire, dalle 21.15, primo incontro con le letture a puntate dedicate ai bambini dai 7 ai 10 anni. Lunedì 31 agosto, invece, alle 20.15 ci sarà un gioco-lettura musicale per i più piccoli a cura del musicista professionista Valentino Pase e alle 21.15 il secondo appuntamento con le letture animate; grazie al contributo delle lettrici volontarie.



La partecipazione è gratuita previa iscrizione entro il venerdì precedente all’evento. Tutti gli appuntamento si svolgeranno all’aperto in osservanza delle norme anti-Covid; pertanto non sarà possibile accedere nei locali interni alla biblioteca. È consigliato portare un plaid per sedersi a terra e una torcia per illuminare. Il numero massimo di partecipanti è di 8 gruppi famiglia. In caso di maltempo l’evento sarà annullato. Per maggiori informazioni e iscrizioni chiamare il numero 0434.625426 o scrivere a biblioteca@comune.pasianodipordenone.pn.it.Si è appena concluso anche il calendario degli appuntamenti culturali “Estate in piazza” che hanno animato il mese di luglio con cinema e teatro all’aperto in piazza Alcide De Gasperi, grazie alla collaborazione con Ortoteatro e Cinemazero. Le quattro serate in programma ogni martedì hanno registrato complessivamente 447 presenze con una media del 69 per cento di spettatori provenienti da Pasiano, 26 per cento dalla provincia di Pordenone e del 5 per cento da fuori regione.“Numeri alla mano possiamo dire che è stato un successo - affermano il sindaco Edi Piccinin e il consigliere Martina Vendramini -, un ottimo segnale di ripartenza per le attività culturali. Tra le serate dedicate al cinema e quella al teatro per le famiglie dobbiamo ringraziare la preziosa collaborazione della società cooperativa Ortoteatro, che si è occupata della gestione logistica post emergenza Covid-19 - specifiano -. Si sono occupati della predisposizione di un luogo sicuro e disinfettato, della cartellonistica informativa, dei gel disinfettanti, dell’accesso contingentato del pubblico, del servizio di accoglienza con informazioni sulla modalità di registrazione on line, del supporto sul posto e di fornire le indicazioni su dove sedersi per la visione degli spettacoli”.