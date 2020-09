Riprendono i Colloqui dell'Abbazia di Rosazzo

Riprendono “I Colloqui dell’Abbazia. Il viaggio della carta geografica di Livio Felluga” dopo la pausa forzata della pandemia Covid 19. Gli incontri si terranno, come da tradizione, nella Sala della Palma dell’Abbazia di Rosazzo a Manzano (Ud).

Il primo appuntamento della rassegna si svolgerà il 25 settembre alle 18 con la presentazione in anteprima nazionale del nuovo libro dello scrittore Paolo Maurensig: “Pimpernel” una storia d’amore, edito da Einaudi. Una narrazione matrioska di passioni, arte, bellezza, mistero, vita e morte. L’umanità fra fantasia e realtà in un intreccio di vicende i cui fili si legano in storie diverse dall’Ottocento ai nostri giorni nella magia di atmosfere e chiaroscuri di Venezia.

La rassegna d'autore, giunta alla terza stagione, ha come filo conduttore la tematica del viaggio attraverso le narrazioni, le immagini, le conversazioni dei protagonisti siano essi scrittori, scienziati, giornalisti, storici e architetti. Gli incontri d' autore nascono grazie alla sinergia fra la Fondazione Abbazia di Rosazzo e l' azienda Livio Felluga che dal 1956 ha come etichetta l' inconfondibile “carta geografica” a significare il forte legame fra il vino e il suo territorio di vocazione.



Come per le passate edizioni, la rassegna è curata dalla giornalista, moderatrice degli incontri, e daIl calendario, dopo l’avvio del 25 settembre, proseguirà con altri cinque incontri., architetto di fama internazionale specializzato in allestimenti di musei archeologici fra i quali i recenti interventi museali e archittettonici ad Aquileia. Il suo sarà un viaggio professionale, geografico e tematico guidato da immagini e riassunto nel libro “” di- Electa.Sempre inpresenterà la seconda edizione aggiornata di “” - MGS Press, seconda edizione, storia di una nobildonna goriziana figlia della Mitteleuropa per la quale i confini non sono mai esistiti. Un’esistenza all’insegna della libertà fra Europa, America e Africa.Anche in novembre gli appuntamenti saranno due.presenterà “” - Marsilio Editore. Primo romanzo noir dell’autore che vorticosamente viaggia fra futuro, passato e un presente indefinito., immancabile ospite della rassegna, sarà protagonista con “” - Ediciclo editore.A chiudere la rassegna 2020,, il giornalistaci porterà lungo “”- Morganti editore.La rassegna, che si svolgerà nel rispetto delle disposizioni di sicurezza anti Covid 19, obbligatoria la prenotazione: fondazione@abbaziadirosazzo.it, è realizzata grazie alla Fondazione Abbazia di Rosazzo, Livio Felluga,Vigne Museum associazione culturale, il Comune di Manzano, MIBACT e Biblioteca Statale Isontina.Informazioni sui siti: