Riprendono l'attività la sede dell'Apo e la biblioteca Renato del Din

Il Consiglio Direttivo dell’Associazione Partigiani Osoppo ha disposto la ripresa della attività sia della sede sociale sia della Biblioteca "Renato Del Din", seppur con alcune precauzioni determinate dalla incertezza che ancora caratterizza la fase della pandemia. Infatti è stato disposto che l'accesso ai locali, disinfestati nei giorni scorsi, verrà consentito solo previa prenotazione telefonica che potrà essere effettuata ai numeri di telefono reperibili sulla home page del sito www.partigianiosopppo.it.

A titolo precauzionale inoltre è stato disposto che le persone presenti nei locali dovranno mantenere il distanziamento di un metro fra una e l'altra, dovranno essere indossate le mascherine e all'ingesso provvedere al lavaggio disinfettante delle mani.



L'Associazione riprende così l'attività dopo la prolungata sospensione dovuta all’emergenza sanitaria conseguente alla pandemia. In realtà anche se non è stato possibile organizzare alcune manifestazioni e cerimonie che pure erano previste nel 2020, non è venuto meno il dibattito e l'approfondimento di argomenti legati alla storia della Brigata Osoppo: infatti per sopperire alla forzata inattività è stato deciso di far circolare un notiziario cui è stato dato il nome PAI NESTRIS FOGOLARS, riprendendo il nome del giornale clandestino diffuso durante la Resistenza. Sul notiziario sono state ricordate le figure straordinarie della Osoppo e di cui ricorreva in queste settimane l'anniversario della morte (Aldo Zamorani, Cecilia Deganutti, Pietro Maset, Renato Del Din, Giuseppe De Monte), così come il ricordo di fatti importanti come la costituzione del primo reparto osovano, il ricordo dei partigiani fucilati nel carcere di Udine, la ricorrenza del 25 aprile e il ricordo del 75° anniversario della Liberazione di Trieste (30 aprile) e di Udine (1° maggio).



“L’APO rimane attenta alla realtà attuale così difficile, complessa e in continuo e rapido cambiamento – afferma il Presidente dell’APO Roberto Volpetti - abbiamo la certezza di avere qualcosa da dire e da testimoniare, soprattutto in tempo di ricostruzione come quello che abbiamo ora di fronte ossia la ricostruzione dopo lo tsunami del coronavirus. Ogni ricostruzione, a seguito di qualunque evento, richiede pazienza, capacità di ascolto, ma soprattutto "eroismo" una parola andata in forte disuso, ma che ben rappresenta quella necessaria dose di coraggio e di determinazione necessari per uscire dalle difficoltà.”