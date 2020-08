Riprendono le visite guidate alla Galleria Spazzapan

Per tutto il mese di agosto, ogni venerdì alle ore 18 saranno organizzate alla Galleria Spazzapan di Gradisca d’Isonzo visite guidate alla mostra “Le opere di Luigi Spazzapan del comodato Corgnati” e all'esposizione “Ritorno al colore”, in cui è presentata una selezione di opere della collezione di artisti dei Friuli Venezia Giulia.



La visita prevede un’introduzione legata alla storia della Galleria, a Luigi Spazzapan e alle collezioni conservate, nonché un approfondimento sulle poetiche dei diversi artisti rappresentati. Ogni sala è connotata da peculiari rimandi e relazioni tra opere, segni e contenuti e la visita indicherà possibili chiavi di lettura per l'interpretazione del nuovo allestimento.



Per prenotazioni: galleriaspazzapan@regione.fvg.it

0481 960816