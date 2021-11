Risate, ricordi e riflessioni con Jacum dai Zeis

All’anagrafe era registrato come Giacomo Bonutti, ma per tutti era semplicemente Jacum dai Zeis ed è con questo nome che è entrato nel mito e nella storia, anche se per qualcuno magari ‘minore’, per i suoi racconti umoristici e le barzellette che raccontava, ma anche come protagonista di vicende tramandate esclusivamente in forma orale. Nella sua vita Bonutti, scomparso 100 anni fa, il 5 settembre 1921 a Codroipo, non aveva mai scritto un libro, né la grande abbondanza di battute e storie in marilenghe entrate nella cultura popolare friulana e attribuite a Jacum dai Zeis aveva trovato una sistemazione accurata in un unico volume.



ARGUZIA POPOLARE - Ci aveva pensato Angelo Covazzi, esperto di letteratura popolare di tradizione orale nato nel 1930 a Pantianicco, vittima del Covid proprio in questo maledetto 2021. Aveva completato un volume edito una prima volta da Ribis Edizioni che ora, col sostegno di diversi partner istituzionali, viene pubblicato in allegato con il nostro settimanale. Da venerdì 12, in tutte le edicole della regione, sarà possibile acquistare con ‘il Friuli’ anche Jacum dai Zeis: un volume con un centinaio di storie – in grafia normalizzata, grazie al prezioso supporto dell’Arlef - che rappresentano una significativa collezione del ‘repertorio’ storico dell’autore, vero e proprio rivoluzionario ‘gentile’ e fustigatore dei potenti con l’unica arma a disposizione: l’arguzia popolare.



UN PROGETTO ARTICOLATO

“UN GRANDE UOMO UMILE”

- La presentazione ufficiale del libro è fissata per– la città che a Jacum ha dedicato pure una statua, 40 anni fa - in sala consiliare alle 18.e al libro in uscita per legrazie soprattutto all’impegno del direttore. Una parte di un progetto articolato, che ha visto l’adesione di diversi sostenitori, e che si dovrebbe concretizzare anche in un concorso per racconti brevi umoristici, dedicato naturalmente a Jacum dai Zeis.- Nelle pagine introduttive del libro, il Presidente del Consiglio regionale,, sottolinea il potere della quotidianità narrata da Jacum nello sviscerare usi, costumi, pensieri e sentimenti di un popolo. E soprattutto la grandezza di un uomo umile, diventato famoso oltre 100 anni fa grazie ai friulani, alla sua ‘comunità’., Assessore alla cultura del Comune di Codroipo - tra le amministrazioni che sostengono l’iniziativa, al pari di Pocenia e Talmassons -, si augura che l’eredità di Jacum dai Zeis, voce autentica della cultura popolare, possa essere tramandata anche alle nuove generazioni. Sostenuto da Confartigianato e Confcommercio Udine, oltre che dalla Regione Fvg, il libro comprende anche una prefazione del regista e scrittore, che spiega l’uso originale della lingua friulana e la grandezza di Jacum dai Zeis nell’usare quello che oggi si chiamerebbe “pensiero laterale” nei suoi racconti sciorinati in piazze non virtuali, ma reali.