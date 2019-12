Risplende il Battistero paleocristiano di Grado

"La città di Grado e la regione riacquisiscono un antico gioiello d'arte sacra che rappresenta le radici giudaico-cristiane sulle quali è fondata la nostra comunità". Lo ha affermato oggi a Grado l'assessore al Patrimonio del Friuli Venezia Giulia, Sebastiano Callari, nel corso della cerimonia dedicata al recupero del battistero della Basilica di Santa Eufemia realizzato grazie all'iniziativa del RotaryClub di Monfalcone-Grado.

Sottolineando come Grado sia, in ragione della sua bellezza, "un vanto" per tutto il Friuli Venezia Giulia, Callari ha ringraziato il Rotary per l'impegno profuso nello slancio ideativo e nella raccolta delle risorse necessarie all'intervento. "Quanto è stato fatto - ha detto l'assessore - mi fa pensare come a una voce alzatasi nel deserto che ci ha indicato il bisogno di riaffermare i nostri valori, perché attorno a essi le persone possono ritrovare quei preziosi sentimenti di famiglia e di comunità".

Callari, ricordando che nell'antichità, più precisamente in epoca paleocristiana, i battisteri erano ubicati all'esterno delle chiese "per simboleggiare il passaggio di chi doveva entrare con il battesimo nel percorso rituale della fede", ha auspicato che entro il prossimo aprile l'opera recuperata riacquisti la sua piena funzionalità religiosa. "Perché proprio con il primo dei sacramenti - ha spiegato l'assessore - noi riceviamo quelli che possono essere definiti i cromosomi della cristianità che ci guideranno in tutta la nostra vita e dei quali dobbiamo andare orgogliosi".

Infine, Callari ha manifestato al sindaco di Grado, Dario Raugna, la piena disponibilità dell'Amministrazione regionale nel ricercare, nell'ambito delle reciproche competenze, eventuali collaborazioni proprio in tema di cura e recupero del patrimonio.

Dal canto suo, il primo cittadino ha ringraziato, a nome della città, il Rotary Club Monfalcone-Grado "per la brillante iniziativa che ha consentito d'investire risorse economiche e professionali per il restauro del nostro Battistero, cogliendo nel segno diversi obiettivi. Il primo è un messaggio di indirizzamento socio-economico: l’Italia dispone di un patrimonio di inestimabile pregio che adeguatamente valorizzato costituisce un motore di sviluppo per interi territori. Capita soventemente che beni di incomparabile bellezza architettonica siano abbandonati all’usura del tempo. Appare fin troppo scontato come la valorizzazione del nostro patrimonio possa essere da traino verso da l’apertura o il potenziamento di nuove offerte culturali".

"La restituzione alla collettività di queste importanti testimonianze - ha detto ancora Raugna - favorisce il rafforzamento del rapporto identitario di una comunità nei confronti del luogo in cui vive, con la trasmissione di valori che sono legati alla nostra radice identitaria e che formano un’eredità culturale. Vedete, al di là del nostro credo, o non credo, che appartiene ad una scelta individuale, esiste una radice culturale che ci accomuna tutti, alla quale non ci possiamo sottrarre. Mi riferisco alla cultura cristiana che concorre alla nostra formazione identitaria".

"Per ultimo, ma solo in ordine espositivo non certo di importanza, sottolineo il valore civico di questa iniziativa, nella direzione di un importante indirizzo bene espresso dall’art.9 della Costituzione Italiana: La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica, Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. Non va infatti sottaciuta la grande valenza sociale dell’iniziativa che oltre a presentare un riscontro puntuale per la città di Grado contiene un importante messaggio di approccio civico verso la conservazione del nostro patrimonio artistico, culturale e architettonico dove solo Il servizio concorde e disinteressato al bene comune diventa garanzia di futuro".

"Nonostante ci sia ancora tanto da fare, questi segnali di collaborazione confortano e ci rafforzano. A tal proposito mi preme ringraziare i tre presidenti del Rotary Club di Monfalcone e Grado che si sono succeduti nel corso di questa importante iniziativa, che ha visto la luce sotto la presidenza di Carlo del Torre, è continuata con Francesco De Benedittis e si conclude oggi, nel giorno della riconsegna sotto la presidenza di Lucia Crapesi, a cui auguro buon lavoro", ha concluso il sindaco.