Risvegli primaverili in bibilioteca

Prosegue la nuova edizione del Club Tileggounastoria, insieme ai volontari Nati per Leggere, sempre pronti a regalare la loro voce e il loro tempo per raccontare tante bellissime storie, fino al mese di maggio 2020, ai bambini dai 4 ai 6 anni con la serie di appuntamenti organizzati dalla Sezione Ragazzi della Biblioteca Civica “V. Joppi”.



Il prossimo incontro per la Biblioteca di Quartiere “Cussignacco” di Via Veneto, 164 è in programma lunedì 9 marzo 2020, in orario 17.00 alle 18.00. L’argomento delle storie riguarda i risvegli primaverili. Alle tante attività che si possono fare in questa bella stagione, approfittando delle ore di luce, del materiale messo a disposizione della natura e dei tanti stimoli, ci sono anche belle storie adatte ai bimbi sulla primavera e sui cambiamenti della natura, che interessano anche gli animali.



A coronamento dell’attività di letture ci sarà il laboratorio di attività creative ed espressive, collegato alle storie, grazie alla collaborazione di Liana, dell’Associazione Culturale “San Lazzaro”.



La partecipazione all’appuntamento è libera e gratuita.



Per informazioni sulle attività della Sezione Ragazzi tel. 04321272585 – sito Internet: http://www.sbhu.it/udine-sezione-ragazzi/