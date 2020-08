Rita dalla Chiesa e le memorie del padre Carlo Alberto a Pordenonelegge

Palermo 1968, Circolo Ufficiali: al centro della pista, il generale dell’Arma dei Carabinieri Carlo Alberto dalla Chiesa e sua figlia Rita, allora ventenne, ballano insieme. Con questa immagine, istantanea dell’amore tra un padre e una figlia, con questo ricordo dolce e commovente, si apre “Il mio valzer con papà”, il ritratto che Rita dalla Chiesa ci consegna con memorie, aneddoti e racconti intorno al padre Carlo Alberto, per tutti figura simbolo della lotta delle istituzioni italiane contro terrorismo e malavita organizzata, vittima 38 anni fa – il 3 settembre 1982 - dell’infame agguato, in cui persero la vita anche la moglie Emanuela Setti Carraro e l’agente di scorta Domenico Russo. In occasione dei 100 anni dalla nascita di suo padre – 27 settembre 2020 - l’autrice ci regala un tributo commosso, orgoglioso, tenero e vivido, di un uomo che ha incarnato il senso della giustizia e della capacità di lotta contro le diverse forme del male sociale, ma soprattutto l’omaggio di una figlia al proprio genitore, scomparso tragicamente e strappato troppo presto al suo affetto. La pubblicazione, edita RAI libri, sarà presentata dall’autrice a pordenonelegge sabato 19 settembre (Teatro Verdi, ore 21), in dialogo con la curatrice del festival Valentina Gasparet. L’incontro sarà anche disponibile sulla Pnlegge TV in streaming sul sito pordenonelegge.it, in differita domenica 20 settembre dalle ore 17.