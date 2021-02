Ritorna il biglietto unico per visitare i musei di Gorizia

Riaprono tutti i luoghi della cultura e riparte anche GoMusei, il biglietto unico che consente di visitare a un prezzo ridotto i musei di Gorizia.



Grazie a una convenzione fra Erpac FVG, Comune di Gorizia e Fondazione Coronini, chi acquisterà il biglietto unico (12 euro per l’intero e 6 euro per il ridotto) potrà visitare il Castello, i Musei di Borgo Castello, la Pinacoteca di Palazzo Attems Petzenstein e Palazzo Coronini Cronberg. Con un valore aggiunto, visto che in questo periodo a Palazzo Attems Petzenstein è in corso la mostra “Vienna 1900. Grafica e design”, mentre nelle sale del Castello si può ammirare la mostra su Massimiliano I “Il fascino del potere”, curata da Marina Bressan e Roberta Calvo. A Palazzo Coronini, invece, ci sarà la possibilità di usufruire di visite guidate.



Tutte le visite avverranno nel pieno rispetto delle misure di sicurezza anti-Covid19.



Orari di apertura

Castello di Gorizia dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e il lunedì e venerdì anche dalle 15 alle 17; ingresso di 6 visitatori alla volta, con eventuale visita guidata di circa 30 minuti; per evitare assembramenti, è gradita la prenotazione al numero 0481. 535146.



Palazzo Attems Petzenstein (con mostra “Vienna 1900. Grafica e design”, fino al 28 aprile): dal martedì al venerdì dalle 10 alle 18.



Musei di Borgo Castello a Gorizia: dal martedì al venerdì dalle 9 alle 19.



Palazzo Coronini: dal mercoledì al venerdì dalle 9 alle 14, con cinque visite guidate ogni ora (gradita la prenotazione: 0481.533485; info@coronini.it); è possibile anche il pomeriggio, ma soltanto su richiesta.



Per ulteriori informazioni sul biglietto unico: 348 1304726; musei.erpac@regione.fvg.it