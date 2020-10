Ritorna la rassegna Prata d'autore

La cultura a Prata non si ferma e con l’intenso lavoro dell’amministrazione comunale, in collaborazione con Ortoteatro, stanno per ripartire gli attesi appuntamenti della rassegna “Prata d’autore”. Negli anni questa iniziativa ha fatto arrivare al teatro Pileo di Prata molti autori di livello nazionale, e questa edizione non tradirà le aspettative.

Un calendario ricco, che partirà dalla fine di ottobre e proseguirà fino a maggio, lasciando spazio ai generi diversi.

“Durante il lockdown – spiega il vicesindaco di Prata e assessore alla Cultura Katia Cescon – non abbiamo mai smesso di lavorare e pensare alla programmazione degli eventi. Proprio per questo Prata d'Autore sarà una rassegna speciale, con grandi nomi e romanzi indimenticabili. Abbiamo bisogno di ricominciare e lo vogliamo fare alla grande. Ci sono stati dei momenti – prosegue – in cui abbiamo pensato che quest'anno sarebbe stato quasi impossibile tornare a teatro ma grazie alla grande e preziosa collaborazione di Ortoteatro, ogni serata è stata pensata nel migliore dei modi per far sì che il pubblico viva lo spettacolo in totale sicurezza”.



Gli eventi infatti saranno gratuiti ma accessibili esclusivamente su prenotazione. I posti in sala saranno alternati da una seduta libera tra uno e l’altro per garantire la distanza di sicurezza. Non si potrà accedere allo spettacolo in presenza di febbre superiore ai 37,5° o altri sintomi influenzali, né se si è stati in contatto con persone positive al COVID negli ultimi 14 giorni. All’interno del teatro bisognerà usare la mascherina.“Questa rassegna – conclude Katia Cescon – sta crescendo di anno in anno. Nella scorsa edizione abbiamo registrato un numero importante di presenze, anche da fuori regione, e questo per noi è motivo di grandissima soddisfazione. Stiamo lavorando davvero tanto per Prata d'Autore e crediamo fortemente che possa diventare per il territorio un punto di riferimento per tutti gli amanti della lettura. Offrire l'occasione di incontrare dal vivo gli autori dei libri, diventa sicuramente uno stimolo importante anche per chi non ha l'abitudine di leggere e questo principalmente costituisce il senso della nascita di Prata d'Autore”.