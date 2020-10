Ritornano le letture ad alta voce

Nell’ambito del progetto nazionale “Nati per Leggere”, sviluppato assieme all’Associazione Culturale Pediatri, l’Associazione Italiana Biblioteche e il Centro per la Salute del Bambino e presente in tutte le regioni italiane, la Biblioteca comunale di Monfalcone propone nuovamente – visto il successo delle scorse edizioni – gli appuntamenti di “Letture ad alta voce”, dedicate ai bambini dai tre ai sei anni d’età, con la partecipazione dei “Lettori in Cantiere”.



Un’iniziativa promossa dall’Amministrazione comunale per proporre gratuitamente alle famiglie attività di lettura di libri dedicati ai più piccoli. La lettura ad alta voce è infatti un’esperienza importante per lo sviluppo cognitivo dei bambini e rappresenta un momento piacevole che i bambini possono trascorrere con i genitori.



Ad ogni appuntamento, che si terrà nella Sala ragazzi della Biblioteca comunale (via Ceriani, 10), potranno partecipare al massimo sei bambini, accompagnati da un adulto, con prenotazione obbligatoria inviando una mail a biblioteca@comune.monfalcone.go.it oppure telefonando ai numeri 0481 494373 e 338 3772420 (anche tramite Whatsapp).



Si inizia martedì 20 ottobre, alle ore 17.00; gli appuntamenti proseguiranno sabato 24 ottobre ore 10.30, martedì 3 novembre ore 17.00, sabato 7 novembre ore 10.30, martedì 17 novembre ore 17.00, sabato 28 novembre ore 10.30, martedì 1 dicembre ore 17.00, sabato 5 dicembre ore 10.30, martedì 15 dicembre ore 17.00, sabato 19 dicembre ore 10.30.