Sabato 30 aprile alle ore 11.00 è in programma una visita guidata alla mostra Ritorno a Trieste: Lucio Saffaro tra arte e scienza, a cura dell'Immaginario Scientifico.

La mostra, allestita al Magazzino 26 del Porto Vecchio, presenta quasi 90 opere pittoriche e grafiche di Saffaro (Trieste 1929 – Bologna 1998): gli oli, le litografie e i disegni restituiscono al pubblico un’immagine completa della ricerca dell’artista e matematico, in particolare quella sulla determinazione di nuovi poliedri, forme geometriche attraverso le quali ha affrontato lo stretto legame fra arte e scienza.

L’ingresso alla mostra e la visita guidata sono gratuite. È necessaria la prenotazione: www.mostrasaffarotrieste.com

Le visite sono disponibili su richiesta anche per le scuole secondarie di I e di II grado. Informazioni e prenotazioni sono disponibili sul sito della mostra.

La mostra è promossa dalla Fondazione Lucio Saffaro con il Comune di Trieste, con il patrocinio della Regione Friuli Venezia Giulia ed è organizzata da Villaggio Globale International.

Le visite guidate alla mostra sono a cura dall'Immaginario Scientifico: la storia del science centre triestino è legata a Lucio Saffaro perché le sue opere facevano parte della mostra Imaginaire Scientifique. L'opera di Saffaro “Il Tetraedro Canonico”, nell’elaborazione grafica dello studio Tassinari/Vetta, è stato utilizzato come immagine di copertina del catalogo della mostra e poi divenne il logo dell'Immaginario Scientifico per molti anni.

Nella foto: 1. Il magnifico signore (opus I), 1954, olio su tela, 50 x 60 cm