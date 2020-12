Ritratti nascosti di Giorgio Celiberti

Un volume fotografico dai tratti unici. Mauro Croce, attraverso i suoi scatti nascosti, ci racconta il Giorgio Celiberti segreto, ripreso nel suo studio, immerso nel suo quotidiano: un artista al lavoro che sorride alle sue opere accarezzando il gatto fidato sotto gli occhi dei gatti scolpiti.

In Giorgio Celiberti. Un giorno una vita, pubblicato da L’Orto della Cultura, Croce è riuscito a regalarci l’umanità e la bontà di un artista che possiamo sentire vicino a noi come fosse veramente accanto. L’opera, totalmente fotografica, celebra il grande maestro friulano che sa riempire di colore anche le notti più buie, così come le sue opere sono vive e cariche della sua esistenza: uomo libero, empatico, saggio.

Il volume, con l’introduzione di Alessio Alessandrini, è tradotto in tre lingue. L’autore, architetto e docente di Disegno e Storia dell’arte, ha maturato un’esperienza artistica legata soprattutto al territorio montano e ai suoi aspetti naturalistici, ma anche indagini fotografiche sulla linea ferroviaria Udine-Cividale, l’architettura industriale e le trasformazioni dell’ambiente urbanistico di Berlino.