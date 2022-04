Roberto Ghezzi presenta 'Naturografie: ăquae'

Giovedì 14 aprile, alle ore 18, presso MAKE Spazio espositivo di via Manin 6/A a Udine verrà presentata il progetto “Naturografie: ăquae” di Roberto Ghezzi a cura di Elena Cantori.

L’evento è organizzato in collaborazione tra Make, la galleria EContemporary e Start Associazione Culturale entrambe realtà operative a Trieste.



La mostra è dedicata al progetto artistico e scientifico naturografie© il cui fine è quello di unire idealmente, attraverso l’arte, l’arco geografico costiero dell’alto Adriatico tra Italia, Slovenia e Croazia.



Per questo progetto Roberto Ghezzi ha individuato, a seconda delle caratteristiche estetiche, fisiche, chimiche e biologiche (flora e fauna), numerosi luoghi in Friuli Venezia Giulia, Veneto, Slovenia e Croazia. Le opere sono il frutto di una collaborazione tra Uomo e Natura in una diversa prospettiva rispetto ad altre forme di arte che trasformano l’arte nel paesaggio in arte del paesaggio. La Natura interviene creando e vivendo su un supporto vergine installato dall’artista nell’ambiente, in particolare in mare, fiumi o lagune.



Per la realizzazione delle opere, Roberto Ghezzi sceglie il luogo dell’installazione e il materiale del supporto lasciando poi le tele parzialmente immerse e demandando al tempo e alla Natura stessa il completamento dell’opera.La luce, i minerali, le acque e gli organismi che vivono in quelle acque agiscono sulle tele per creare paesaggi vivi e sempre diversi. Una volta recuperate, le tele vengono stabilizzate e montate per essere esposte.Nascono così, dalla mano degli elementi naturali e dalla mente dell’uomo, le naturografie©: opere che non rappresentano più il paesaggio, ma lo sono.Oltre al valore artistico, il progetto naturografie© permette di mappare un territorio enfatizzando il suo valore paesaggistico e la sua ricca biodiversità attraverso l’arte contemporanea.Un nuovo dialogo tra arte e natura per una diversa fruizione dei luoghi naturali che hanno ospitato e alimentato le creazioni dell’artista.La mostra sarà visitabile sino a sabato 7 maggio 2022.