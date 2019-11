Roberto Kusterle, il fascino dell’analogico

Inaugurata giovedì 14 alle 18 nello Spazio d’arte trart di Gorizia, in viale XX Settembre 33, è aperta fino al 9 dicembre la mostra personale di Roberto Kusterle, proposta nell’ambito del festival Fotografia Zero Pixel.

L’esposizione Eidolon/eidos raccoglie le opere originali e analogiche di Kusterle ripercorrendo il periodo tra gli anni Novanta e la metà del primo decennio del Duemila, prima dell’approccio al digitale: sono scatti che denotato la capacità artistica, la tecnica e la padronanza del mezzo analogico del poliedrico fotografo isontino.

Riti del corpo, Anakros e Una mutazione silente sono i capitoli che accompagnano il visitatore in un percorso onirico alla scoperta di questa esigua parte della vasta produzione fotografica di Kusterle. La mostra è curata da Federica Luser e Giacomo Frullani.

Kusterle si avvicina alle arti visive negli Anni Settanta, dedicandosi inizialmente alla pittura e alla creazione di installazioni artistiche, per poi trovare nei Novanta lo strumento perfetto per esprimere le sue visioni: la fotografia. Il suo unico strumento di lavoro diventa quindi il mezzo fotografico, pur senza tralasciare l’importante bagaglio dei lavori pregressi, ma piuttosto combinandone i codici espressivi e producendo così delle immagini di altissimo impatto emotivo.

Attori immersi in ambienti immaginari ricostruiti nel paesaggio naturale del goriziano ci raccontano scene di vita sospese tra mitologia e sogno. Dall’unione tra corpi, animali, fiori e terre prendono vita storie e personaggi di fantasia, senza mai tralasciare lo stretto legame dell’artista con il contesto naturale che lo circonda e sempre con una velata ironia e critica sui temi più attuali. Lo scatto fotografico di Kusterle costituisce quindi solo una piccola parte di un lungo processo creativo che parte dall’ideazione della messa in scena alla creazione di costumi e materiali, per arrivare a una stampa magistrale dell’opera in camera oscura.

In occasione del finissage della mostra, sarà proposto un incontro con l’autore. La mostra è aperta dal martedì al sabato dalle 18 alle 20. Per il calendario completo degli appuntamenti di Fotografia Zero Pixel: www.fotografiazeropixel.it