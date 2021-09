Romana pictura, la tecnica del buon fresco

La Biblioteca del Seminario diocesano e il Seminario diocesano di Concordia Pordenone, con il patrocinio della Società Filologica Friulana e in collaborazione con il Museo diocesano di Arte Sacra della diocesi Concordia Pordenone, concludono il progetto dedicato all’affresco con il nuovo corso a settembre-ottobre ‘La tecnica del buon fresco. Romana pictura’ a cura del maestro Gian Carlo Venuto e della docente Monica Salvadori.

Il corso prevede un contributo spese complessivo di 150 euro per tutte e quattro le lezioni. La Biblioteca provvederà a fornire il materiale necessario (pigmenti, supporto) e ogni iscritto realizzerà una propria opera in autonomia. Si affronterà il tema della pictura romana.

Il corso si terrà sotto il portico della Biblioteca del Seminario di Pordenone (via del Seminario 1), nel rispetto delle norme anti-Covid; in caso di maltempo il corso si svolgerà in un ambiente interno alla struttura. Nell'occasione sarà esposto materiale librario della Biblioteca del Seminario attinente al tema della Pictura Romana e la tecnica del buon fresco. I corsisti saranno omaggiati della brochure "La tecnica del buon fresco", a supporto del corso.

Massimo 15 persone, prenotazione obbligatoria entro sabato 4 settembre (il corso avrà inizio solo al raggiungimento di 10 iscritti).

Info e prenotazioni: Biblioteca del Seminario 0434-508655, biblioteca@diocesiconcordiapordenone.it