Romans d'autore riparte da Angelo Floramo

Riparte il ciclo di appuntamenti Romans d'autore. Giovedì 26 gennaio, alle 18, al centro culturale Casa Candussi Pasiani a Romans d'Isonzo, protagonista sarà Angelo Floramo che, dialogando con Paolo Zamparo, presenterà il suo libro 'Come papaveri rossi'.

Racconto della vita straordinaria di un ferroviere socialista dalla Sicilia più profonda al confine orientale, prequel de 'La veglia di Ljuba'. In 'Come papaveri rossi', Floramo conduce ancora una volta alla riscoperta di una storia rimossa dalla coscienza collettiva degli italiani.

La narrazione si dilata su tre generazioni, nel tempo e nella geografia. Tra le pagine i paesaggi della Sicilia, da cui proviene il nonno dell’autore, diventano quelli dell’anima. L’amicizia s'interseca con la passione politica e l’amore viene raccontato in tutte le sue sfaccettature.

Infine, il racconto approda in un piccolo villaggio sloveno, diventato italiano alla fine della Prima Guerra Mondiale, dove le storie di uomini e donne si intrecciano alla vita del ferroviere socialista che proprio qui decide di mettere le sue radici.