Ronchi celebra Dante per il Dantedì

Il 25 marzo è la giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri, istituita nel 2020 dal Consiglio dei ministri su proposta del ministro Dario Franceschini. Ronchi dei Legionari, giovedì, alle 12, in piazza della Concordia, proporrà, grazie alla biblioteca comunale, una lettura poetica tratta dalla Divina Commedia, a cura dell'attore Giulio Morgan ed aperta al pubblico.

Nel 2020 la Sandro Pertini si era preparata per il Dantedì, ma eravamo in pieno lockdown e non si potè realizzare nulla. L'anno scorso, pur tra le stringenti restrizioni, era stata proposta una lettura di Dante ai dipendenti comunali, che erano stati invitati ad affacciarsi a finestre e balconi oppure a scendere in piazza con il dovuto distanziamento per assistervi. Quest'anno, invece, si torna alla normalità e la città renderà omaggio al genio di Dante.