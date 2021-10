Ronchi celebra il centenario della nascita di Pino Furlan

Procedono i lavori per la preparazione della mostra antologica dedicata al pittore ronchese Pino Furlan. Nei giorni scorsi, si è tenuto un incontro tra gli organizzatori. Alla riunione erano presenti il personale del Comune, del Consorzio Culturale del Monfalconese e gli esperti esterni che cureranno l’esposizione in tutti i suoi aspetti.

L’idea è quella di allestire un’esposizione che dialoghi con il territorio, venendo strutturata in più sedi. Il percorso illustrerà la vicenda umana e personale dell’artista, partendo dalla sua formazione iniziale durante i decenni che hanno preceduto lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale e terminando con le ultime opere, risalenti alla metà degli anni Ottanta, intenso e sentito punto di arrivo del suo itinerario creativo.

L’inaugurazione della mostra sarà preceduta da un incontro programmato nella rassegna ‘Autunno da sfogliare e da ascoltare’, nel quale sarà possibile ascoltare i ricordi e le testimonianze degli amici artisti di Furlan, mentre l’inaugurazione dell’esposizione dovrebbe essere prevista per il 10 dicembre.

“Gli eventi programmati per il centenario della nascita dell’artista ronchese Pino Furlan – precisa l’assessore Mauro Benvenuto - hanno il patrocinio della Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia sempre vicina alle iniziative del nostro comune. Il progetto di valorizzazione delle opere di Pino Furlan, tra cui un importante collezione di proprietà dell’amministrazione, costituisce un passo nell’ambito delle attività che l’ente promuove per la valorizzazione del patrimonio artistico culturale locale, con l’obiettivo di trasmettere anche alle future generazioni la conoscenza e l’amore per quanto di pregevole è stato prodotto su nostro territorio”.