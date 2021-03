Ronchi celebra la giornata mondiale della poesia

Un look diverso dal solito. In occasione della giornata mondiale della poesia che coincide con il primo giorno di primavera, quello odierno, il personale del servizio cultura ha voluto ricordare questa giornata scrivendo sulla facciata della biblioteca comunale di Ronchi dei Legionari “21 Marzo poesia”.

Un omaggio a questa forma d'arte antica e a tutti gli autori presenti e passati. Ma c'è di più. Sempre dalla Sandro Pertini sono stati preparati gli ormai ben collaudati prestiti a sorpresa per i bambini con apposito e curato segnalibro, sempre dedicati alla poesia. Per gli adulti, invece, sono stati realizzati dei segnalibri con versi tratti dalla Divina Commedia e ciò in quanto giovedì 25 marzo si celebra il “Dantedì”, ricordando i 700 anni dalla nascita di Dante Alighieri.

E proprio al sommo poeta saranno dedicate altre iniziative che la biblioteca ronchese ha in serbo e che, per ora, non possono essere realizzate a causa della difficile situazione sanitaria.

“Ronchi dei Legionari – sono le parole dell'assessore, Mauro Benvenuto - si è fortemente distinta in questi anni con le proprie proposte culturali, ma, anche, avviando e consolidando progetti per la promozione della lettura, considerandola un elemento fondamentale per la crescita sociale e culturale dell’intera comunità”.

Per il quinto anno consecutivo, va ricordato, Ronchi dei Legionari incassa il riconoscimento di Città che legge, assegnatole dal Centro per il libro e la lettura, d’intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali e il turismo e l'Anci.