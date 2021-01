Ronchi dei Legionari lancia un portale della cultura

Mai come oggi c’è la necessità di far avvicinare al mondo culturale tutti coloro che non hanno una conoscenza approfondita del patrimonio, delle radici e della storia della città. Anche per colmare queste lacune, l'amministrazione comunale di Ronchi dei Legionari sta lavorando alla realizzazione di un proprio sito web di stampo culturale e storico.

Un progetto che sarà curato con attenzione in tutte le sue parti, creando un'area di informazioni culturali organizzate e che consentirà la fruizione di materiali, documenti, immagini, storie e biografie di personaggi d'interesse per tutta la comunità.

Un portale dove saranno visibili e consultabili anche tutte le attività svolte dal servizio cultura. Una vero e proprio archivio informatico delle iniziative passate e un luogo virtuale d'incontro per quanto riguarda le iniziative in corso.

“Quindi la storia, passato e presente di tutte le iniziative culturali che in questi ultimi anni hanno avuto un notevole successo in termini di qualità e di quantità”, spiega con convinzione l'assessore alla cultura, Mauro Benvenuto. La realizzazione del sito è stata affidata con determina dirigenziale alla Francesco Furlan Design, impresa individuale che, oltre a curare il progetto grafico del sito e per la realizzazione di un marchio logotipo, dovrà provvedere alla creazione di una newsletter dedicata, alla progettazione e realizzazione di due volumi sfogliabili elettronicamente e fruibili tramite il sito e dovrà curarne anche la manutenzione e la formazione di chi lo implementerà.

L'impegno di spesa è di 13.289 euro, suddivisi in tre anni fino al 2022, compreso quindi il 2020. “La finalità del sito web, nelle intenzioni dell'amministrazione comunale – aggiunge Benvenuto - è quello di far conoscere gli aspetti che hanno segnato il passato. La memoria locale è una forma di legame tra passato e presente, quello che siamo stati con quello che viviamo. Dobbiamo legare la memoria alla conoscenza, al sapere in modo da restituire a una platea più vasta possibile l’intera nostra memoria storica. Tra le finalità della nostra biblioteca e, quindi, del nostro assessorato è di valorizzare la cultura, la storia e la vita del territorio”.

Il tema principale di fare cultura con il territorio è già iniziato in questi anni dando spazio alla progettualità di tutte le associazioni culturali locali con cui il comune ha stretto collaborazione, ma che hanno iniziato a collaborare in maniera condivisa tra loro.