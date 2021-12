Ronchi dei Legionari lavora a Librinfesta 2022

Appuntamento dal 19 al 23 aprile del 2022. A Ronchi dei Legionari, alla sua quarta edizione, torna “Librinfesta”, une vera e propria festa del libro e dell'editoria. Un riavvio dopo due anni di stop forzato e che si preannuncia ricco di sorprese, di nomi e di appuntamenti.

Cinque giorni rispetto ai tre delle passate edizioni ed una location molto più capiente, quella di un palatenda che sarà issato in piazzale Martiri delle Foibe. La presentazione è avvenuta nei giorni scorsi nella sala “Adriano Cragnolin”. Protagonisti il sindaco, Livio Vecchiet e la responsabile dei servizi culturali, Daniela Vittori. Una presentazione che è stata anche un prologo, con letture ed il lancio di un nuovo video dedicato alla cultura ed all'attività della biblioteca.

“Sarà un'edizione più ricca delle precedenti – ha detto il primo cittadino – e questo per cercare di colmare la lacuna con la quale abbiamo dovuto fare i conti a causa della pandemia. Anche se, va detto, nel corso dell'estate e del periodo autunnale il nostro assessorato alla cultura, sapientemente guidato da Mauro Benvenuto, ha saputo produrre numerosi eventi. Ancora una volta punteremo alla cultura anche come volano di crescita economica e sociale”.

Ancora stretto il riserbo sul programma, ma saranno numerosi gli ospiti, con presenze di spessore, che apriranno le porte ai loro prodotti editoriali in una cinque giorni che si presenta come memorabile. Librinfesta, come detto, vuole essere l'omaggio alla Giornata mondiale del libro e del diritto d'autore, che ricorre il 23 aprile ed è stata indetta nel 1996 dalla Conferenza generale dell'Unesco. Una data simbolica ,visto che il 23 aprile sono scomparsi, nel 1616, tre giganti della letteratura mondiale: Cervantes, Shakespeare e Garcilaso de la Vega. Prevista la partecipazione di diversi autori che presenteranno le loro ultime fatiche già da martedì 19, con un crescendo letterario che sfocerà venerdì 22 e sabato 23 con un infittirsi di appuntamenti, accompagnati da ulteriori attività, con la partecipazione delle scuole, laboratori, letture ad alta voce e visite guidate nel territorio, alla scoperta dei tesori locali.